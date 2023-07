Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Ines Pasz



Musikgespräch

Harald Kisiedu über afrodiasporische Neue Musik

Musikgespräch

Der Dirigent Pablo Heras-Casado zu Gast beim SWR Symphonieorchester

Musikthema

Die "Dreigroschenoper" beim Opernfestival in Aix-en-Provence

Musikthema

Das ARD-Radiofestival beginnt



Anonymus:

The cuckold

The Theater of Music

Hannah Kendall:

Mindplay

Sarah Cahill (Klavier)

Fazıl Say:

Kumru

Fazıl Say (Klavier)

casalQuartett

John Collett:

Sinfonie Nr. 5 Es-Dur, op. 2

The Hanover Band

Leitung: Graham Lea-Cox

Kurt Weill:

Zuhälterballade

Barbara Thompson (Sopransaxophon)

Medici String Quartet

Giuseppe Verdi:

"Otello.", Duett Othello - Jago (3. Akt)

Jonas Kaufmann (Tenor)

Franco Vassallo (Bariton)

Orchestra dell'Opera di Parma

Leitung: Pier Giorgio Morandi

Johann Strauß:

Donauwalzer op. 314

Wiener Philharmoniker

Leitung: Christian Thielemann

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Lieblingsplätzchen. Lied, op. 99 Nr. 3

Christine Wolff (Sopran)

Maria Graf (Harfe)

Gabriel Fauré:

Pelléas et Mélisande, op. 80

SWR Symphonieorchester

Leitung: Pablo Heras-Casado

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Lied ohne Worte op. 62, Nr. 6

Matthias Kirschnereit (Klavier)