Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Katharina Eickhoff



Musikgespräch

Julia Nagele und ihr nachhaltig produziertes Album "Kaleidoscope"

Klassikkommentar

Axel Brüggemann über das Phänomen "Artist in Residence"

Medien-Tipp

Konzerteindrücke und Auftrittsangst: Die App: Stage:Cool



Claudio Monteverdi:

aus: Orfeo Favola in einem Prolog und 5 Akten, Vi ricorda boschi ombrosi. Arie des Orfeo, 2. Akt

Kobie van Rensburg (Tenor)

Lautten Compagney

Leitung: Wolfgang Katschner

William Byrd:

The Woods so Wild , aus: Fitzwilliam Virginal Book

Lautten Compagney

Leitung: Wolfgang Katschner

Listentojules:

Kaleidoscope

Listentojules (Gesang)

Kosho (Lap steel guitar)

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Klavierkonzert Nr. 2 d-Moll, op. 40

Kristian Bezuidenhout (Klavier)

Freiburger Barockorchester

Leitung: Pablo Heras-Casado

Traditional:

Waltzing Matilda. Bearbeitet für 2 Violinen, Viola und Violoncello

Stephan Koncz

Made in Berlin

Kurt Engel:

Look out little Ruth. Ragtime. Fassung für Xylophone, Marimba und Drumset

Martin Grubinger (xylophone)

Pao-Hsuan Tseng (Marimba)

SWR Symphonieorchester

Robert Schumann:

Märchenbilder für Viola und Klavier, op. 113

Antoine Tamestit (Viola)

Eric Le Sage (Klavier)

Giuseppe Verdi:

Preludio zum 1. Akt, Aus: La Traviata

Philharmonia Orchestra

Leitung: Riccardo Muti

Giacomo Puccini:

aus: Tosca. Musikdrama in 3 Akten, Nr. 16 und 17

Maria Callas (Sopran)

Carlo Bergonzi (Tenor)

Tito Gobbi (Bariton)

Leonardo Monreale (Bass)

Giorgio Tadeo (Bass)

Renato Ercolani (Tenor)

Ugo Trama (Bass)

Leonardo Monreale (Bass)

David Sellar (Knabensopran)

Jean Laforge (EINC)

Choeur du Théâtre National de l'Opéra de Paris

Orchestre de la Societé des Concerts du Conservatoire Paris

Leitung: Georges Prêtre

David Byrne:

Dinner music, True Stories

Marcella DeCray (Harfe)

The Kronos Quartet

Raymond Scott:

Dinner Music for a Pack of hungry Cannibals

Kronos Quartet

Jean-Philippe Rameau:

aus: Les Indes galantes. Les Sauvages

Pierre Hantaï (Cembalo)

Skip Sempé (Cembalo)

N. N.:

Introduction and Yaqui indian folk song

Keith Jarrett

Ensemble

Anouar Brahem:

L'arbre qui voit

Anouar Brahem (Oud)

François Couturier (Klavier)

Jean-Louis Matinier (Acc)