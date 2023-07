Musik. Meinung. Perspektiven.

Das jüdische Europa in Liedern und Zeitzeugnissen

Die Mbira-Spielerin Hope Masike gastiert in Göppingen

Igor Levit spielt in New Yorks "Sonic Sphere"



Charlotte Sohy:

4. Satz: Oubli, aus: Histoire sentimentale. Suite op. 34

Orchestre National Avignon-Provence

Leitung: Debora Waldman

Traditional:

Morena

Asamblea Mediterranea

Georges Bizet:

Carmen. Suite Nr. 2

London Symphony Orchestra

Leitung: Neville Marriner

Sergej Rachmaninow:

Polka de W. R.

Kristina Miller (Klavier)

Rune Tonsgaard Sørensen:

Shine you no more

Danish String Quartet

Florence Price:

Violinkonzert Nr. 2

Randall Goosby (Violine)

Philadelphia Orchestra

Leitung: Yannick Nézet-Séguin

Rachel Portman:

The first morning of the world

Joyce DiDonato (Mezzosopran)

Il pomo d'oro

Leitung: Maxim Emelyanychev

Hope Masike:

Mbira Yanga

Hope Masike (Mbira)

Ensemble

Johann Sebastian Bach:

Konzert a-Moll BWV 1065

The Wave Quartet

L'Orfeo Barockorchester

Leitung: Michi Gaigg

Nadia Boulanger:

Nr. 3: Vite et nerveusement rythmé, aus: 3 Stücke

Raphaela Gromes (Violoncello)

Julian Riem (Klavier)

Franz Liszt:

Harmonies du soir, aus: Etudes d'exécution transcendante

Igor Levit (Klavier)