Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Tabea Dupree



Musikgespräch

Nina Ammon über Musikmanagement-Kurse

Musikthema

Die Triangel

Album-Tipp

Piers Lane goes to Town again



Gustav Mahler:

"Ich atmet' einen linden Duft", Nr. 1 aus den Rückert-Liedern

Joyce DiDonato (Mezzosopran)

Il pomo d'oro

Leitung: Maxim Emelyanychev

Jean-Philippe Rameau:

Entrée de Polymnie, aus: Les Boréades

Ensemble Reflektor

Leitung: Thomas Klug

Claude Debussy:

La plus que lente. Walzer für Klavier. Fassung für Orchester

SWR Symphonieorchester

Leitung: Jean-Michaël Lavoie

Louise Héritte-Viardot:

Quartett für Klavier, Violine, Viola und Violoncello Nr. 3 D-Dur, op. 11 (Spanisches Quartett)

Ensemble Viardot

Robert Constable:

A slinky Foxtrot-Nocturne

Piers Lane (Klavier)

Wolfgang Amadeus Mozart:

Violinsonate e-Moll, KV 304

Anne-Sophie Mutter (Violine)

Lambert Orkis (Klavier)

Franz Liszt:

Klavierkonzert Nr. 1 Es-Dur, R 455

Alice Sara Ott (Klavier)

Münchner Philharmoniker

Leitung: Thomas Hengelbrock

Hermeto Pascoal:

Bebè. Arrengement für Streichquartett

Quatuor Ebène

Earl Wild:

Summertime, aus: Grand fantasy on 'Porgy and Bess'

Isata Kanneh-Mason, Klavier