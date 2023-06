Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Malte Hemmerich



Musikthema

100 Jahre Musik in der Arena von Verona

Song des Monats

Der Juni-Song von Lars Reichow: "Die Populisten"

Musikthema

Das Met-Orchester auf Deutschlandreise

Musikgespräch

Premiere von "Die Musiksprechstunde": Jörg Lengersdorf über das neue Format



George Antheil:

A Jazz Symphony

Ensemble Modern

Leitung: HK Gruber

Vincenzo Bellini:

aus: Norma. Melodramma in 2 Akten, Casta Diva. Kavatine der Norma (1. Akt)

Montserrat Caballé (Sopran)

Polish State Philharmonic Orchestra Katowice

Leitung: Carlo Franci

Giuseppe Verdi:

aus: Aida. Oper in 4 Akten, 21-23

Anja Harteros (Sopran)

Jonas Kaufmann (Tenor)

Ekaterina Semenchuk (Mezzosopran)

Ludovic Tézier (Bariton)

Erwin Schrott (Bass)

Marco Spotti (Bass)

Paolo Fanale (Tenor)

Eleonora Buratto (Mezzosopran)

Ciro Visco (EINC)

Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Banda Musicale Della Polizia Di Stato

Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Leitung: Antonio Pappano

Isabella Leonarda:

Sonate für Violine und Basso continuo d-Moll, op. 16 Nr. 12

Bizzarrie Armoniche

John Williams:

Scherzo for motorcycle and orchestra, aus: Indiana Jones

Berliner Philharmoniker

Leitung: John Williams

John Williams:

Raider's march, aus: Raiders of the lost ark

Berliner Philharmoniker

Leitung: John Williams

Richard Wagner:

aus: Götterdämmerung. Dritter Tag des Bühnenfestspiels in einem Vorspiel und 3 Aufzügen, WWV 86d, Siegfrieds Rheinfahrt

Metropolitan Opera Orchestra New York

Leitung: Fabio Luisi

Wolfgang Amadeus Mozart:

Sonate für Fagott und Violoncello B-Dur, KV 292

Dag Jensen (Fagott)

Tanja Tetzlaff (Violoncello)

Johann Sebastian Bach:

aus: Tönet, ihr Pauken! Erschallet, Trompeten! Kantate (Dramma per musica) für Soli, Chor und Orchester, BWV 214, Nr. 1

Regula Mühlemann (Sopran)

Anna Lucia Richter (Sopran)

Wiebke Lehmkuhl (Alt)

Sebastian Kohlhepp (Tenor)

Michael Nagy (Bass)

Gaechinger Cantorey

Leitung: Hans-Christoph Rademann

Frédéric Chopin:

Ballade g-Moll, op. 23

Sophie Pacini (Klavier)

John Ireland:

A London overture

Sinfonia of London

Leitung: John Wilson