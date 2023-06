Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Ilona Hanning



Musikgespräch

Beginn von RheinVokal 2023: Warum selbst die Toiletten sehenswürdig sind.

Premierenbericht

LiedLab beim Heidelberger Frühling

Musikthema

Weltmusik aus der Pfalz - Elsa & der Viertelton

Album-Tipp

Luisa Imorde verbindet Musik von Clara und Robert Schumann und Carl Maria v. Weber





Edvard Grieg:

aus: Peer Gynt Suite op. 46, Morgenstimmung

SWR Radio-Sinfonieorchester Stuttgart

Leitung: Roger Norrington

Anonym:

The dromer (The drummer)

Danish String Quartet

Jules Massenet:

aus: Cendrillon. Arie des Aschenputtels (1. Akt, Szene 5)

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Leitung: Sascha Goetzel

Gespräch RheinVokal

Emilio de Cavalieri/Kalle Kalima/Oliver Potratz:

aus: Rappresentatione di anima et di corpo. Il tempo fugge

Ayumi Paul (Violine)

Boram Lie (Violoncello)

Michael Weilacher (Schlagwerk)

Kronthaler

Jan Dismas Zelenka:

Sonate c-Moll, ZWV 181 Nr. 6

Zefiro

Carl Maria von Weber:

aus: Klavierkonzert Nr. 1 C-Dur, op. 11, 1. Satz

Luisa Imorde (Klavier)

Bremer Philharmoniker

Leitung: Marie Jacquot

Georg Philipp Telemann:

Sonate C-dur, TWV 41: C5

Lucie Horsch (Flöte)

Max Volbers (Cembalo)

Igor Strawinsky:

Tango, When do we dance?

Alexei Zuev (Klavier)

Paul Millns:

When love comes calling

Wolfram Lattke (Tenor)

Robert Pohlers (Tenor)

Frank Ozimek (Bariton)

Daniel Knauft (Bass)

Holger Krause (Bass)

Amarcord

Traditional:

Kirgisisches Zupfinstrument

Nurlanbek Nyshanov

Anton Wilhelm Florentin von Zuccalmaglio, Sayed Darwish:

Kein schöner Land in dieser Zeit / Zorouny kol sana marra "Heimaten"

Isabel Eichenlaub (Violoncello)

Raymond Meisters (Klarinette)

Bernhard Weber (Violine)

Julian Losigkeit (Schlagwerk, Kontrabass)

Elsa & Der Viertelton

Christina Pluhar:

Improvisation über 'Les Folies D'Espagne'

L'Arpeggiata

Leitung: Christina Pluhar

Robert Schumann/Clara Schumann:

Widmung. Lied, op. 25 Nr. 1

Luisa Imorde (Klavier)