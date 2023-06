Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Christiane Peterlein



Musikgespräch

Musikprojekt "Musik und Demenz" für Senioren an der Musikhochschule Freiburg

Musikthema

Score Snacks: Drachenzähmen leicht gemacht

Buch-Tipp

Wunderkinder und Großmeister am Klavier: Karrieren, Krisen und Katastrophen



Georg Friedrich Händel:

Alcina, HWV 34, Arie der Morgana, 1. Akt, Szene 14

Stefan Temmingh (Flöte)

Axel Wolf (Laute)

Olga Watts (Cembalo)

Domen Marincic (Viola da gamba)

Johann Ludwig Friedrich Glück:

In einem kühlen Grunde

Martin Stadtfeld (Klavier)

Louise Héritte-Viardot:

Quartett für Klavier, Violine, Viola und Violoncello Nr. 2 A-Dur, op. 9

Ensemble Viardot

Richard Wagner:

Der Ring des Nibelungen, Siegfried, WWV 86C, Zweiter Tag in 3 Aufzügen, 2. Aufzug

German Hornsound

Bartolomeo Bortolazzi:

Variationen über das Duett 'Nel cor più non mi sento', op. 8

Alon Sariel (Mandoline)

Izhar Elias (Gitarre)

Antonio Vivaldi:

Der Wettstreit zwischen Harmonie und Erfindung, op. 8, Violinkonzert F-Dur, RV 293

Freiburger Barockorchester

Nicola Porpora:

Arianna in Naxo, In amoroso petto. Duett Arianna - Teseo, 1. Akt, 7. Szene

Simone Kermes (Sopran)

Vivica Genaux (Mezzosopran)

Cappella Gabetta

Leitung: Andrés Gabetta

Ludwig van Beethoven:

Andante favori für Klavier F-Dur, WoO 57

Alfred Brendel (Klavier)

Antonín Dvořák:

Streichquartett Nr. 12 F-Dur, op. 96, Finale, 4. Satz: Finale. Vivace, ma non troppo

Avi Avital (Mandoline)

Simone Bernardini (Violine)

Amihai Grosz (Viola)

Zvi Plesser (Violoncello)

Klaus Stoll (Kontrabass)

Ivano Battiston (Akkordeon)