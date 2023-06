Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Michael Rebhahn



Musikgespräch

Kulturwissenschaftler Ralf Weiß zum Weltumwelttag 2023: Wie nachhaltig ist die Musikkultur heute?

Album-Tipp

Geister Duo: Debussy & Strawinsky: Piano à 4 mains

Reinhard Goebel-Reihe

Best of - Bach-Kantaten #3



Wolfgang Rihm:

Kleiner Walzer. Für Klarinette, Violoncello und Klavier zu vier Händen

Andreas Staier (Klavier)

Trio Catch

Ralph Vaughan Williams:

The lark ascending Romanze für Violine und Orchester

Hilary Hahn (Violine)

London Symphony Orchestra

Leitung: Colin Davis

Gustav Mahler:

Quartett für Violine, Viola, Violoncello und Klavier a-Moll

Fauré Quartett

Claude Debussy:

Prélude à l'apres-midi d'un faune, L 86. Bearbeitung

Geister Duo

Charles Koechlin:

Les bandar-log. Sinfonische Dichtung für Orchester, op. 176, The Jungle Book

Florian Hoelscher (Klavier)

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Heinz Holliger

Johann Sebastian Bach:

Bleib bei uns, denn es will Abend werden. Kantate am zweiten Osterfesttag, BWV 6

Yeree Suh (Sopran)

Petra Noskaiová (Alt)

Christoph Genz (Tenor)

Jan Van der Crabben (Bass)

La Petite Bande

Leitung: Sigiswald Kuijken

Johann Sebastian Bach:

aus: 15 zweistimmige Inventionen für Klavier, Inventio Nr. 1-5, BWV 772-776

Martin Stadtfeld (Klavier)

Claude Louiguy:

La vie en rose

Louis Armstrong (voc,tp)

Ensemble