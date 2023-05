Musik. Meinung. Perspektiven.

Musikthema

Antiker Mythos neu erzählt: "Orphea in Love" von Axel Ranisch

Musikthema

Best of - Bach-Kantaten #2

Album-Tipp

Adler, Nemtsov, Goldstein: Birds with Roots



Niels Wilhelm Gade:

Ein Sommertag auf dem Lande, op. 55, Morgen

Lyngby-Taarbaek Symphony Orchestra

Leitung: Claes Eriksson

Giacomo Puccini:

Madama Butterfly, Un bel dì vedremo

Ermonela Jaho (Sopran)

Orquestra de la Comunitat Valenciana

Leitung: Andrea Battistoni

Ottorino Respighi:

Sechs Stücke für Violine und Klavier, P 31, Nr. 1: Berceuse

Ulf Schneider (Violine)

Jan Philip Schulze (Klavier)

Cécile Chaminade:

Concertino, op. 107

Claire de Boulanger (Flöte)

Orchestre National de Metz

Leitung: David Reiland

Johann Sebastian Bach:

Jauchzet Gott in allen Landen, BWV 51, Nr. 1: Aria

Christine Schäfer (Sopran)

Musica Antiqua Köln

Leitung: Reinhard Goebel

Claude Debussy:

Deux Arabesques für Klavier, L 66

Schlagzeuger des SWR Symphonieorchesters

Amy Beach:

Dancing leaves, op. 102 Nr. 2

Marie-Catherine Girod (Klavier)

Gustav Holst:

Die Planeten, op. 32, Jupiter

Wiener Philharmoniker

Leitung: Daniel Harding

Nadia Boulanger:

3 Stücke

Theo Plath (Fagott)

Aris Alexander Blettenberg (Klavier)

Janot Susja Roskin:

Das goldene Kalb, op. 10 Nr. 3, Jüdische Lieder

Tehila Nini Goldstein (Sopran)

Julia Rebekka Adler (Viola)

Jascha Nemtsov (Klavier)

Maurice Ravel:

Sonate für Violine und Klavier G-dur

Patricia Kopatchinskaja (Violine)

Fazil Say (Klavier)

Clara Schumann:

Scherzo für Klavier Nr. 2 c-Moll, op. 14

Sophie Pacini (Klavier)

Alexander Glasunow:

Les Vendredis, Polka

Szymanowski Quartet

Astor Piazzolla:

Oblivion, Tango

Adrien La Marca (Viola)

Danae Dörken (Klavier)