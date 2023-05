Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Martin Hagen



Musikthema

Oper und Trans Stimme: Oper-Wrestling-Show in Hamburg

Kommentar

Kein Handy, dafür Stille im Konzertsaal!

Musikthema

Best of - Bach-Kantaten #1



Leonard Bernstein:

On the town. Drei Tanz-Episoden für Orchester

New York Philharmonic

Leitung: Leonard Bernstein

Pascal de L' Estocart:

Octonaires de la vanité et inconstance du Monde

Ensemble Clément Janequin

Leitung: Dominique Visse

Max Bruch:

Serenade c-Moll

Deutsche Streicherphilharmonie

Leitung: Wolfgang Hentrich

Francis Poulenc:

Sonate für Klarinette und Klavier

Paul Meyer (Klarinette)

Eric Le Sage (Klavier)

Heitor Villa-Lobos:

9 Bachianas Brasileiras, Bachianas brasileiras Nr. 1

Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker

Johann Sebastian Bach:

Schwingt freudig euch empor. Kantate BWV 36c

Dorothea Röschmann (Sopran)

Axel Köhler (Alt)

Christoph Genz (Tenor)

Hans-Georg Wimmer (Baß)

Musica Antiqua Köln

Leitung: Reinhard Goebel