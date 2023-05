Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Katharina Eickhoff



Glosse

Wagner ohne Worte: Erwischt

Musikthema

Part of your World: Musical-Genie Howard Ashman und sein erster Disney-Erfolg "The Little Mermaid"

Musikthema

Opernpremiere "Zemira e Azor" bei den Schwetzinger SWR Festspielen



Charles Trenet:

La mer

Michel Donato (Kontrabass)

Guillaume Bouchard (Kontrabass)

Alan Menken, Howard Elliott Ashman:

Arielle - Die Meerjungfrau, Under the sea

Samuel E. Wright (Gesang)

Orchester

Richard Wagner:

Lohengrin. Vorspiel, 1.Akt

Cleveland Orchestra

Leitung: George Szell

Claude Debussy:

Children's Corner. Suite, Golliwogg's Cake-walk Nr. 6

The Rembrandt Trio

Johann Sebastian Bach:

Ouvertüre für Orchester Nr. 4 D-dur, BWV 1069

Oregon Bach Festival Chamber Orchestra

Leitung: Helmuth Rilling

Arthur Honegger:

3 Chansons de la petite Sirène, (1) Chanson des sirènes, (2) Berceuse de la Sirène

Anna Prohaska (Sopran)

Eric Schneider (Klavier)

Alan Menken:

The little Mermaid, Poor unfortunate souls

Melissa McCarthy

Ruth Gipps:

Klavierkonzert g-Moll, op. 34

Murray McLachlan (Klavier)

Royal Liverpool Philharmonic Orchestra

Leitung: Charles Peebles

Andre-Ernest-Modeste Gretry, Andre-Ernest-Modeste Gretry:

Zémire et Azor. La fauvette avec ses petits. Air de la fauvette der Zémire, 3. Akt

Berit Solset (Sopran)

Trondheim Barokk

Leitung: Martin Wåhlberg

André-Ernest-Modeste Grétry:

Zémire und Azor: Ballett-Suite, (1) Entrée-Ballett

Staatsorchester Rheinische Philharmonie

Leitung: James Lockhart

André-Ernest-Modeste Grétry:

Zémire und Azor: Ballett-Suite, (2) Passepied

Staatsorchester Rheinische Philharmonie

Leitung: James Lockhart

André-Ernest-Modeste Grétry:

Zémire und Azor: Ballett-Suite, (3) Pantomime

Staatsorchester Rheinische Philharmonie

Leitung: James Lockhart

André-Ernest-Modeste Grétry:

Zémire und Azor: Ballett-Suite, (4) Entr'acte

Staatsorchester Rheinische Philharmonie

Leitung: James Lockhart

Francisco Tárrega:

Introducción y fantasía sobre temas de La Traviata

Carlos Bonell (Gitarre)

André-Ernest-Modeste Grétry:

Zémire und Azor: Ballett-Suite, (5) Finale

Staatsorchester Rheinische Philharmonie

Leitung: James Lockhart