Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Katharina Eickhoff



Musikgespräch

Markus Beckers veröffentlicht Jazz-Album "Regarding Beethoven"

Musikthema

Das Chaos String Quartet - ein Porträt

Musikthema

60 Jahre Jugend musiziert



Rachel Portman:

Themen aus "Chocolat"

Esther Abrami (Violine)

Iyad Sughayer (Klavier)

ORF Radio-Symphonieorchester Wien

Leitung: Christian Köhler

Ludwig van Beethoven:

Klavierkonzert Es-Dur, WoO 4, 3. Satz

Ma'alot Quintett

Markus Becker:

Regarding Appassionata

Markus Becker

Markus Becker:

Regarding Elf Bagatellen op.119

Markus Becker

Georges Bizet:

L'Arlésienne, op. 23, L'Arlésienne-Suite Nr. 1

Minkowski

Cole Porter:

Let's do it

Alexandre Tharaud (Klavier)

Madeleine Peyroux (Gesang)

Wolfgang Amadeus Mozart:

Streichquartett G-Dur, KV 80

Chaos String Quartet

Barbara Strozzi:

L'Eraclito amoroso, op. 2

Ruby Hughes (Sopran)

Mime Yamahiro-Brinkmann (Violoncello)

Jonas Nordberg (Theorbe)

Antonia Bembo:

In amor ci vuole ardir

Evelina Dobraceva (Sopran)

Sonic.art Saxophonquartett

Jean-Philippe Rameau:

Castor et Pollux, Tristes apprêts, Arie, 1. Akt

Wu Wei (Sheng)

Holland Baroque

Leitung: Tineke Steenbrink

Judit Varga:

Fenster, Fenster VII

Trio Catch

Johannes Brahms:

Stücke für Klavier, Intermezzo es-Moll, op. 118 Nr. 6

Glenn Gould (Klavier)

Johannes Brahms:

Klavierstücke, Intermezzo a-Moll, op. 76 Nr. 7

Glenn Gould (Klavier)

Johannes Brahms:

Klavierstücke, Intermezzo A-Dur, op. 76 Nr. 6

Glenn Gould (Klavier)

Johannes Brahms:

Klavierstücke, Intermezzo A-Dur, op. 118 Nr. 2

Glenn Gould (Klavier)

Edward Elgar:

Three Bavarian dances, op. 27 Nr. 1: The Dance

New Zealand Symphony Orchestra

Leitung: James Judd

Richard Strauss:

Variationen über "Das Dirndl is harb auf mi" G-Dur

Dresdner StreichTrio