Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Jörg Lengersdorf



Musikgespräch

Christian Poltéra ist Artist in Residence in Schwetzingen

Musikthema

Eine Klassik-Studie: ist die Klassikwelt eingeschränkt oder vielfältig?

Musikthema

Zu Besuch bei Brahms: Sol Gabetta und Kristian Bezuidenhout im Brahmshaus



Koharik Gazarossian:

24 Etüden, Nr. 24: Allegro furioso

Nare Karoyan (Klavier)

Clara Schumann:

Sie liebten sich beide, op 13,2 (für Singstimme und Klavier - für Violoncello und Klavier)

Christian Poltéra (Violoncello)

Kathryn Stott (Klavier)

Peter Tschaikowsky:

Variationen über ein Rokoko-Thema für Violoncello und Orchester A-Dur, op. 33 "Rokoko-Variationen"

Christian Poltéra (Violoncello)

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Dima Slobodeniouk

Antonín Dvorák:

aus: Fünf Bagatellen für 2 Violinen, Violoncello und Harmonium, op. 47, B 79 (Malickosti), Nr. 1: Allegretto scherzando

Frank Braley (Harmonium)

Ensemble Explorations

Wolfgang Amadeus Mozart:

aus: Sonate für Klavier (Nr. 11) A-Dur, KV 331, 1. Satz: Andante grazioso

Lars Vogt (Klavier)

Mélanie Bonis:

Salomé, op. 100, Femmes de légende

Orchestre National du Capitole de Toulouse

Leitung: Leo Hussain

Antonio Vivaldi:

Di verde ulivo. Arie aus: Tito Manlio. Dramma per musica

Cecilia Bartoli (Mezzosopran)

Sol Gabetta (Barockvioloncello)

Cappella Gabetta

Leitung: Andrés Gabetta

Christian Ridil:

The Meeting. 4 Humoresken, Nr. 2: Like a Bavarian "Zwiefacher"

NoPhilBrass

Isaac Albéniz:

aus: España. 6 Albumblätter für Klavier, Tango, op. 165 Nr. 2. Konzert-Transkription für Klavier

Benjamin Grosvenor (Klavier)

Karsten Gundermann:

Oratorium "des Menschen Wille", Die Freiheit

Chor des Evangelischen Seminars Maulbronn

Schlagzeugtrio der JMS Bretten

Posaunenensemble HfM Karlsruhe

Mihály Menelaos Zeke (Orgel)

Conrad Schmitz (Orgelpositiv)

Sebastian Eberhardt (Leitung)

William Herschel:

Sinfonie Nr. 17 C-Dur

London Mozart Players

Leitung: Matthias Bamert

Kaija Saariaho:

aus: 7 Papillons. Für Violoncello solo, Nr. 1: Papillon I

Lionel Martin (Violoncello)

Johannes Brahms:

Ungarischer Tanz Nr. 4 f-Moll, WoO 1

Gülru Ensari (Klavier)

Herbert Schuch (Klavier)