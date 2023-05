Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Malte Hemmerich



Musikthema

Jugendkulturkarte in Berlin - eine Bilanz

Album-Tipp

Jessye Norman: The Unreleased Masters

Musikthema

Einblick in die Dark Music Days in Reykjavík



Giovanni Battista Vitali:

Ciaccona C-Dur, op. 7 Nr. 3

La Centifolia

Leitung: Leila Schayegh

Frédéric Chopin:

Ballade für Klavier Nr. 1 g-Moll, op. 23

Vladimir Horowitz (Klavier)

Viktor Ullmann:

Sinfonie Nr. 1. Von meiner Jugend

Gürzenich-Orchester Kölner Philharmoniker

Leitung: James Conlon

Wolfgang Amadeus Mozart:

aus: Le nozze di Figaro. Ouvertüre. Bearbeitet für 2 Violinen, Kontrabass und Klavier

Jánoška Ensemble

Richard Strauss:

Ruhe, meine Seele. Lied, op. 27 Nr. 1

Jessye Norman (Sopran)

Gewandhausorchester Leipzig

Leitung: Kurt Masur

Richard Strauss:

Morgen! Lied, op. 27 Nr. 4

Jessye Norman (Sopran)

Gewandhausorchester Leipzig

Leitung: Kurt Masur

Joseph Haydn:

Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncello Nr. 33 g-Moll, Hob. III:33

Doric String Quartet

Jón Leifs:

Fassung für Orchester

Isländisches Sinfonieorchester

Leitung: Osmo Vänskä

Tristan Schulze:

Passacaglia, fugue and other things on a theme by Charly Parker

Wolfgang Muthspiel

Triology