Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Martin Hagen



Musikthema

Musik für die große Krönung

Glosse

Wie ist es wohl, für einen König zu komponieren?

Musikgespräch

Christian Tetzlaff und das Tetzlaff Quartett bei den Schwetzinger SWR Festspielen



William Croft:

The Lord is a sun and a shield

RIAS Kammerchor Berlin

Akademie für Alte Musik Berlin

Leitung: Justin Doyle

Georg Friedrich Händel:

The King Shall Rejoice (HWV 260)

The Sixteen

Leitung: Harry Christophers

Georg Friedrich Händel:

Zadok the Priest (HWV 258)

The Sixteen

Leitung: Harry Christophers

Benjamin Britten:

Sinfonische Suite nach Themen aus der Oper "Gloriana" für Tenor und Orchester, op. 53a

Robert Murray (Tenor)

BBC Philharmonic

Leitung: Edward Gardner

Amilcare Ponchielli:

Quartett für Flöte, Oboe, Es-Klarinette, Klarinette und Klavier

Ensemble Villa Musica

Joseph Haydn:

Streichquartett g-Moll, Hob III:33 (op. 20 Nr. 3)

Tetzlaff Quartett

Edward Elgar:

Marsch für Orchester D-Dur, op. 39 Nr. 1. "Land of hope and glory", aus: Pomp and Circumstance

Philharmonia Orchestra

Leitung: Charles Groves