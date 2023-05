Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Ulla Zierau



Musikthema

Das Hörbuch "Die Ballade von Robin Hood" mit dem wilden Jazzorchester

Musikthema

Instrumente der Welt: Das westafrikanische Balafon

Buch-Tipp

Alexander Gurdon: "Von Mahler bis Moskau - Der Dirigent und Komponist Oskar Fried"



Antonín Dvorák:

Eine kleine Frühlingsweise, Humoreske Ges-dur

Comedian Harmonists

Anna Bon di Venezia:

Flötensonate D-Dur op. 1 Nr. 4

Christiane Meininger (Flöte)

Fine Zimmermann (Cembalo)

Engelbert Humperdinck:

Fantasie über Motive aus "Hänsel und Gretel"

Philharmonisches Orchester Berlin

Leitung: Oskar Fried

Carl Reinecke:

La belle Grisélidis, Improvisation über ein französisches Volkslied für 2 Klaviere F-Dur

Genova & Dimitrov

Joseph Haydn, Heinrich Schiff, Christian Poltéra:

Violoncellokonzert Nr. 1 C-Dur

Christian-Pierre La Marca (Violoncello)

Le Concert de la Loge

Laurent Dury:

Connect Africa

Ensemble

Adolf Busch:

Flötenquintett C-Dur, op. 68, 4. Satz

Dimitri Vecchi (Flöte)

Sarastro Quartett

Frederick Delius:

aus: A Village Romeo and Juliet. Lyric drama, The Walk to the Paradise Garden

Academy of St Martin-in-the-Fields

Leitung: Neville Marriner

Erich Wolfgang Korngold:

Marsch aus dem Film "Robin Hood, der König der Vagabunden"

Quattrocelli

Joseph Bodin de Boismortier:

Sonate für Oboe, Fagott und Basso continuo G-Dur op.37 Nr. 1

Neumeyer Consort

Leitung: Felix Koch

Jean-Philippe Rameau:

L'indiscrète, Rondeau

Víkingur Ólafsson (Klavier)

Christian McBride:

The shade of the cedar tree

Christian McBride Big Band