Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Tabea Dupree



Musikgespräch

Sebastian Manz als Dozent beim clariMondo - KlarinettenFestival

Buch-Tipp

Andrea Schwab: Jüdische Komponistinnen

Kommentar

Wie kann man Konzerte für Junge attraktiver gestalten?



Emmanuel Chabrier:

Suite pastorale für Orchester, 4. Satz

Les Siècles

Leitung: François-Xavier Roth

Zequinha de Abreu:

Tico tico

Sebastian Manz (Klarinette)

Trio DeVienne

Nikolai Kapustin:

Nearly waltz, op. 98

Eckart Runge (Violoncello)

Jacques Ammon (Klavier)

Maurice Ravel:

Daphnis et Chloé. Suite für Orchester Nr. 2

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Stéphane Denève

Emilie Mayer:

Notturno für Violine und Klavier d-Moll, op. 46

Trio Vivente

Alma Maria Mahler:

Die stille Stadt

Kate Lindsey (Mezzosopran)

Baptiste Trotignon (Klavier)

Benjamin Britten:

The Young Person's Guide to the Orchestra, op. 34

City of Birmingham Symphony Orchestra

Leitung: Simon Rattle

Jakob Encke:

The shoemaker

vision string quartet

Ottorino Respighi:

Belfagor, Ouvertüre

BBC Philharmonic

Leitung: Edward Downes

Gabriel Fauré:

Berceuse für Violine und Klavier, op. 16

Linos Harfenquintett

Franz Schubert:

Moment musical cis-Moll, D 780 Nr. 4

Herbert Schuch (Klavier)