Musikgespräch

Xenia Geugelin als junge Geigerin über das Potential Klassik und Jugend

Kommentar

Kultur als Rohstoffverwertung? Über Diversität und Dünke

Musikthema

Umfrage zu "Klassik und Jugend"



Giovanni Battista Pergolesi:

Li prodigi della divina grazia nella conversione di S. Guglielmo Duca d'Aquitania

Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Leitung: Antonio Pappano

Daniel Schnyder:

The Four Winds, 1. Satz: EUROS

Xenia Geugelin (Violine)

Modest Mussorgskij:

Eine Nacht auf dem kahlen Berge

Gustav Mahler Jugendorchester

Leitung: Claudio Abbado

Sergiu Celibidache:

Der Taschengarten, (1) Kinder kommt rein!

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart

Leitung: Sergiu Celibidache

Sergiu Celibidache:

Der Taschengarten, (12) Es regnet in die Gießkanne

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart

Leitung: Sergiu Celibidache

James Oswald:

The reel of Tullock

Dorothee Oberlinger (Blockflöte)

Nils Mönkemeyer (Viola)

Wolfgang Amadeus Mozart:

Lucio Silla, KV 135, Ouvertüre

Freiburger Barockorchester

Leitung: Gottfried von der Goltz

Franz Schubert:

Fantasie für Klavier C-Dur, op. 15, D 760

Jewgenij Kissin (Klavier)

Peter Tschaikowsky:

Klavierkonzert Nr. 1 b-Moll, op. 23

Jewgenij Kissin (Klavier)

Berliner Philharmoniker

Leitung: Herbert von Karajan

Alberto Ginastera:

Danzas del Ballet "Estancia", op. 8a, Nr. 1: Los trabajadores agrícolas

Simón Bolívar Youth Orchestra of Venezuela

Leitung: Gustavo Dudamel

Alberto Ginastera:

Danzas del Ballet "Estancia", op. 8a, Nr. 2: Danza del trigo

Simón Bolívar Youth Orchestra of Venezuela

Leitung: Gustavo Dudamel

Alberto Ginastera:

Danzas del Ballet "Estancia", op. 8a, Nr. 3: Los peones de hacienda

Simón Bolívar Youth Orchestra of Venezuela

Leitung: Gustavo Dudamel

Alberto Ginastera:

Danzas del Ballet "Estancia", op. 8a, Nr. 4: Danza Final. Malambo

Simón Bolívar Youth Orchestra of Venezuela

Leitung: Gustavo Dudamel

Gaetano Latilla:

Sinfonia für Streicher und Basso continuo G-Dur

Europa Galante

Leitung: Fabio Biondi