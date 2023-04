Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Ulla Zierau



Musikgespräch

Julia Merz über Musikvermittlung für Jugendliche

Musikthema

Die Jazz Juniors

Glosse

Was mache ich wenn mein Kind komponiert?







Francesco Paolo Tosti:

Aprile,. Neapolitanisches Lied

Luciano Pavarotti (Tenor)

National Philharmonic Orchestra

Leitung: Antonio Tonini

Robert Schumann:

Album für die Jugend,

Nr. 17: Kleiner Morgenwanderer

Nr. 15: Frühlingsgesang

Lars Vogt (Klavier)

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Ouvertüre aus der Schauspielmusik zu "Ein Sommernachtstraum"

The Chamber Orchestra of Europe

Leitung: Nikolaus Harnoncourt

Johann Sebastian Bach:

Bach autrement I

Bach autrement III

Thibault Cauvin (Gitarre)

Johann Kaspar Kerll:

Admiramini fideles, Geistliches Konzert

Johann Rosenmüller Ensemble

Leitung: Arno Paduch

Konstantia Gourzi:

messages between the trees II op. 84b

Dorothee Oberlinger (Blockflöte)

Nils Mönkemeyer (Viola,Zuspielung)

Ottorino Respighi:

Trittico botticelliano, 1. Satz La Primavera

Orpheus Chamber Orchestra

Jean-Féry Rebel:

Fantasie

Pratum Integrum Orchestra

Clara Vetter:

Dolphy dance

Clara Vetter Trio

Philip Glass:

Streichquartett Nr. 2

Schumann Quartett

Gustav Holst:

Walt Whitman - Overture op. 7

Ulster Orchestra

Leitung: JoAnn Falletta

Georg Friedrich Händel:

Suite für Cembalo Nr. 7 B-Dur HWV 440

Keith Jarrett (Klavier)

Ernesto Lecuona:

Y la negra bailaba

The Ramón Valle Quintet