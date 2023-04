Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Jörg Lengersdorf



Musikgespräch

Der Dirigent Joshua Weilerstein zu Gast beim SWR Symphonieorchester

Musikthema

Ein Konzert für Menschen mit Demenz und ihre Begleitung in Reutlingen

Musikthema

Zum 20. Todestag der Jazz-Ikone Nina Simone



William Grant Still:

3. Satz: Gamin, aus: Suite

Randall Goosby (Violine)

Zhu Wang (Klavier)

Igor Strawinsky:

1. Satz: Sinfonia (Ouvertüre), aus: Pulcinella. Suite für Orchester

Orchestre de Chambre de Lausanne

Leitung: Joshua Weilerstein

Sergej Rachmaninow:

Rhapsodie über ein Thema von Paganini a-Moll op. 43

Behzod Abduraimov (Klavier)

Luzerner Sinfonieorchester

Leitung: James Gaffigan

Vicente Lusitano:

Regina caeli. Motette, Liber primus epigramatum

The Marian Consort

Leitung: Rory McCleery

Elena Kats-Chernin:

Die wilden Schwäne. Orchestersuite aus dem Ballett "Wild Swans"

Jane Sheldon (Sopran)

Tasmanian Symphony Orchestra

Leitung: Ole Rudner

Ludwig van Beethoven:

Streichquartett op. 18 Nr. 4

Belcea Quartett

Walter Donaldson:

Love me ore leave me

Nina Simone (Gesang)

Landston Hughes / Nina Simone:

Backlash blues

Nina Simone (Gesang)

Avril Coleridge-Taylor:

Sussex landscape op. 27

Chineke! Orchestra

Leitung: Roderick Cox