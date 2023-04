Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Jörg Lengersdorf



Musikgespräch

Zusammen(ge)hören: BJO musiziert mit hörgeschädigten Jugendlichen

Musikthema

Die chinesische Mundorgel Sheng

Film-Tipp

Auf kultureller Spurensuche in Osteuropa: The Klezmer Project



Alexis Weissenberg:

Sechs Bearbeitungen von Liedern gesungen von Charles Trenet, Nr. 3: En Avril, à Paris

Marc-André Hamelin (Klavier)

Ferit Tüzün:

Capriccio à la turque

Bundesjugendorchester

Leitung: Howard Griffiths

Maurice Ravel:

Alborada del gracioso

Bundesjugendorchester

Leitung: Christof Prick

Dmitrij Schostakowitsch:

Drei Duette für 2 Violinen mit Klavierbegleitung, Nr. 3: Waltzes

Itzhak Perlman (Violine)

Pinchas Zukerman (Violine)

Samuel Sanders (Klavier)

Jean Sibelius:

Dreizehn Stücke für Klavier, Etüde für Klavier, op. 76 Nr. 2

Leif Ove Andsnes (Klavier)

Ruth Crawford Seeger:

Rissolty Rossolty

Schönberg Ensemble

Leitung: Oliver Knussen

Cécile Chaminade:

Callirhoë. Ballettsuite

Orchestre National de Metz

Leitung: David Reiland

Fritz Kreisler:

Tambourin Chinois

Maxim Vengerov (Violine)

Itamar Golan (Klavier)

Antonio Vivaldi:

Giustino, Vedrò con mio diletto. Arie

Richard Galliano (Accordina)

Jean-Marc Phillips-Varjabédian (Violine)

Sébastien Surel (Violine)

Jean-Marc Apap (Viola)

Eric Levionnois (Violoncello)

Stéphane Logerot (Kontrabass)

Chiara Margarita Cozzolani:

Nisi dominus. Hymnus für Vokalensemble und Instrumentalensemble

Alicia Amo (Sopran)

Natalie Pérez (Sopran)

Mathilde Etienne (Sopran)

Anthea Pichanik (Alt)

Mélodie Ruvio (Alt)

Olivier Coiffet (Tenor)

Emiliano Gonzalez Toro (Tenor)

Renaud Delaigue (Bass)

Victor Sicard (Bass)

I Gemelli

Leitung: Emiliano Gonzalez Toro

N. N.:

Doyna & Shotshna

Itzhak Perlman (Violine)

Brave Old World

John Powell:

The Bourne identity, Main theme

Kian Soltani (Violoncello)

Dora Pejačević:

Phantasie Concertante d-Moll, op. 48 (Fantasie)

Volker Banfield (Klavier)

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Leitung: Ari Rasilainen