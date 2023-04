Mehr als 70.000 Seiten Noten aller Art – von der Sonate bis zur Oper – hat der Freiburger Notengrafiker Joachim Linckelmann in seinen 28 Berufsjahren gesetzt. Begonnen hat er schon vorher, als Student in den 1980er-Jahren, auf den ersten Heimcomputern. In SWR2 berichtet er über seinen Berufsalltag und welche Anmerkungen in seinem Notentext besonders nennenswert sind.