Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Tabea Dupree



Musikgespräch

Jugendmusikprojekt "Cantare" 2023 in Heidelberg

Album-Tipp

Die Musik von Mirela Ivicevic

Musikthema

Der senegalesische Musiker Alune Wade



Lili Boulanger:

D'un matin de printemps

Anna Agafia (Violine)

Frank Braley (Klavier)

Antonio Vivaldi:

Gloria D-Dur, RV 589, Gloria in excelsis Deo

Sophie Karthäuser (Sopran)

Lucile Richardot (Mezzosopran)

Les Arts Florissants

Leitung: Paul Agnew

Alexander Glasunow:

2 Stücke für Violoncello und Orchester, op. 20, Nr. 1: Mélodie

Daniel Müller-Schott (Violoncello)

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Leitung: Aziz Shokhakimov

Marie Jaëll:

Les beaux jours

Cora Irsen

John Adams:

Short Ride in a Fast Machine, Fanfare für Orchester und 2 Synthesizer

San Francisco Symphony

Leitung: Edo de Waart

Wolfgang Amadeus Mozart:

Schon lacht der holde Frühling. Arie, KV 580

Regula Mühlemann (Sopran)

Kammerorchester Basel

Leitung: Umberto Benedetti Michelangeli

Miles Davis:

Milestones

Quatuor Ebène

Claude Debussy:

La cathédrale engloutie. Prélude, L 117 Nr. 10

Raphaela Gromes (Violoncello)

Julian Riem (Klavier)

Arcis Saxophon Quartett

Jens-Uwe Popp:

Satin

Avi Avital (Mandoline)

Per Arne Glorvigen (Bandonion)

David Orlowsky Trio

Caroline Shaw:

Plan & Elevation. The Grounds of Dumbarton Oaks, I. The Ellipse

Rothko String Quartet

Franz Waxman:

Carmen-Fantasie

Bomsori Kim (Violine)

NFM Wroclaw Philharmonic

Leitung: Giancarlo Guerrero

Ludwig van Beethoven:

Sinfonie Nr. 3 Es-Dur, op. 55, Scherzo. Allegro vivace

German Hornsound

Edvard Grieg:

An den Frühling. Lyrisches Stück, op. 43 Nr. 6: An den Frühling

Boulanger Trio