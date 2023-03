Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Michael Rebhahn



Score Snacks

Twin Peaks - Lauras Licht im nebligen Nadelwald

Zum 150. Geburtstag des Russischen Komponisten

Sergej Rachmaninow - Musiker und Überlebenskünstler

Musikthema

Barenboim mit Beethoven in der ARD-Mediathek

Kommentar

Oper in einfacher Sprache





Niccolò Paganini/Balsom/Milonei:

Caprice für Violine solo a-Moll, op. 1 Nr. 24 bearbeitet für Trompete

Alison Balsom (Trompete)

Sergej Rachmaninow:

Rhapsodie über ein Thema von Paganini, op. 43

Daniil Trifonow (Klavier)

The Philadelphia Orchestra

Leitung: Yannick Nézet-Séguin

Johann Sebastian Bach:

Präludium und Fuge Nr. 19 A-Dur, BWV 864

Daniel Barenboim (Klavier)

Max Bruch:

Violinkonzert Nr. 1 g-Moll, op. 26

David Garrett (Violine)

Israel Philharmonic Orchestra

Leitung: Zubin Mehta

Claude Debussy:

Trois Nocturnes. Triptyque symphonique, L91

Les Cris de Paris

Les Siècles

Leitung: François-Xavier Roth

Arvo Pärt:

Silouans Song "My soul yearns after the Lord"

Nationales Sinfonieorchester Estland

Leitung: Paavo Järvi