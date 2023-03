Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Katharina Eickhoff



Musikgespräch

Der Jazzmusiker Jens Thomas über sein Buch "Zuhören!"

Musikthema

Über die Autobiographie des Jazzpianisten Brad Mehldau

Musikthema

"Der Tod Jesu" von Georg Anton Kreusser in Mainz

SWR2 Song des Monats

Lars Reichow: Meine Frau



Claude Debussy:

En bateau, aus: Petite Suite

Orchestre National des Pays de la Loire

Leitung: Pascal Rophé

Claude Debussy:

Feux d'artifice, aus: Préludes

Friedrich Gulda (Klavier)

Bon Scott, Angus Young, Malcolm Young:

T.N.T.

Jens Thomas (Gesang)

Verneri Pohjola (Trompete)

Jens Thomas:

Freitag

Jens Thomas (Gesang, Klavier)

Alexander Borodin:

Scherzo für Streichquartett, aus: Les Vendredis

Szymanowski Quartet

Hugo Wolf:

Italienische Serenade G-Dur, Fassung für kleines Orchester

Saito Kinen Orchestra

Leitung: Seiji Ozawa

Hugo Wolf:

"Singt mein Schatz wie ein Fink"

Mirella Hagen (Sopran)

Kerstin Mörk (Klavier)

John Lennon, Paul McCartney:

I saw her standing there

Brad Mehldau (Klavier)

John Lennon, Paul McCartney:

Hey Jude, aus: Beatles Concerto grosso Nr. 3

Vladislav Brunner (Flöte)

Kammerorchester Peter Breiner

Leitung: Peter Breiner

Carl Philipp Emanuel Bach:

Konzert für Violoncello, Streicher und Basso continuo a-Moll, Wq 170

Julian Steckel (Violoncello)

Stuttgarter Kammerorchester

Leitung: Susanne von Gutzeit

Peteris Vasks:

Summer Dances für 2 Violinen

Vadim Gluzman (Violine)

Sandis Steinbergs (Violine)

Edvard Grieg:

Nr. 2: Allegretto grazioso, aus: Sinfonische Tänze über norwegische Motive für Orchester op. 64

City of Birmingham Symphony Orchestra

Leitung: Sakari Oramo