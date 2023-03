Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Katharina Eickhoff



Musikgespräch

Christine Marx über das Singen mit Kindern

Musikthema

Rachel Portman über die Filmmusik

Musikthema

Der vergessene Lulli





Ryan Lott, Rafiq Bhatia:

What a fast elevator!, aus: Everything Everywhere All At Once (Film, 2022)

Son Lux

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Abschied vom Walde. Lied für gemischten Chor a cappella, op. 59 Nr. 3,

Kammerchor Stuttgart

Leitung: Frieder Bernius

Carl Orff:

aus: Carmina burana.

Chor der Deutschen Oper Berlin

Orchester der Deutschen Oper Berlin

Leitung: Christian Thielemann

Volker Bertelmann:

Remains (aus: Im Westen nichts Neues)

Studio-Ensemble

Leitung: Volker Bertelmann

Volker Bertelmann:

Comrades (aus: Im Westen nichts Neues)

Studio-Ensemble

Leitung: Volker Bertelmann

Frederick Delius:

aus: 2 Stücke für kleines Orchester

London Philharmonic Orchestra

Leitung: Vernon Handley

Hildur Guðnadóttir:

Guðnadóttir: Tár - III. Moderato, aus: Tár (Film, 2022)

London Contemporary Orchestra

Rachel Portman:

The first morning of the world

Joyce DiDonato (Mezzosopran)

Il pomo d'oro

Leitung: Maxim Emelyanychev

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Sinfonie Nr. 4 A-Dur, op. 90 "Italienische Sinfonie"

Kammerakademie Potsdam

Leitung: Antonello Manacorda

Jean-Baptiste Lully Vater:

aus: Le bourgeois gentilhomme. s

Pera Ensemble

Leitung: Mehmet Cemal Yeşilçay

Jean-Baptiste Lully:

aus: Armide Tragédie lyrique in einem Prolog und 5 Akten

Musica Antiqua Köln

Leitung: Reinhard Goebel

François Couperin:

Suite für Cembalo Nr. 18

Marcelle Meyer (Klavier)

Darius Milhaud:

Le boeuf sur le toit. Cinéma-Fantaisie

Matthias Well (Violine)

Lilian Akopova (Klavier)