Musikthema

Sind Tiere musikalisch?

Musikgespräch

Forscherin Tina Roeske über den Gesang der Spottdrossel

Musikthema

Das FBO mit Vivaldi unter Sternen



Johann Jakob Walther:

Imitatione del Cuccu G-Dur (Nr. 10), aus: Scherzi da violino solo, 1676

Ricercar Consort

Aaron Copland:

aus: Old American Songs. First Set. I bought me a cat. Fassung für Gesang und Orchester

Thomas Hampson (Bar)

The Saint Paul Chamber Orchestra

Leitung: Hugh Wolff

Giulio Briccialdi:

Bläserquintett D-Dur, op. 124

Avalon-Quintett

Antonín Dvorák:

Die Waldtaube, op. 110 (B 198). Sinfonische Dichtung für großes Orchester

Tschechische Philharmonie Prag

Leitung: Jirí Kout

Sigfrid Karg-Elert:

Impressions exotiques für Flöte und Klavier, op. 134

Irmela Bossler (Flöte)

Bernhard Kastner (Klavier)

Gioachino Rossini:

Duetto buffo di due gatti. Für 2 Singstimmen und Klavier

Sophie Karthäuser (Sopran)

Dominique Visse (Countertenor)

Eugene Asti (Klavier)

Leonard Bernstein:

Bridal Suite in 2 Parts with 3 Encores. Für Klavier zu vier Händen

Jennifer Micallef (Klavier)

Wayne Marshall (Klavier)

Antonio Vivaldi:

Violinkonzert f-Moll, RV 297 (op. 8 Nr. 4) "L'inverno"

Freiburger Barockorchester