Musikgespräch

Raphaela Ciblis über die Talentstiftung Henning Tögel in Stuttgart

Musikthema

Bye Brexit! Britische Musiker*innen in Berlin

Kommentar

Dudamel als "woker Hype" in der diversen Klassik?



Franz Schubert:

Ouvertüre D-Dur, D 12

Kammerorchester Basel

Leitung: Heinz Holliger

Vassily Brandt:

Konzertstück für Trompete und Klavier Nr. 2 Es-Dur, op. 12

Simon Höfele (Trompete)

Magdalena Müllerperth (Klavier)

Peter Tschaikowsky:

Francesca da Rimini, op. 32

Simón Bolívar Youth Orchestra of Venezuela

Leitung: Gustavo Dudamel

Libor Sima:

5 Miniaturen für Oboe, Klarinette und Fagott

SWR Symphonieorchester

Benjamin Britten:

Sacred and Profane

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Marcus Creed

Anthony Holborne:

Suite in Five Parts

Salaputia Brass