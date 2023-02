Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Katharina Eickhoff



Musikthema

Rostislav Golubov - Musik unter allen Bedingungen!

Satire

Ballermann-Hits im Kunstlied-Gewand

Musikmarkt

"Walking in the Dark" mit Julia Bullock



Robert Schumann:

aus: Carnaval Scènes mignonnes sur 4 notes für Klavier, op. 9 (Karneval), Nr. 15: Pantalon et Colombine & Nr. 3: Arlequin.

Marc-André Hamelin (Klavier)

Camille Saint-Saëns:

Karneval der Tiere

Peter Tschaikowsky:

Capriccio italien, für Orchester, op. 45

Berliner Philharmoniker

Leitung: Seiji Ozawa

Alec Siniavine:

Ukraine

Les Compagnons de la Chanson

Marina Baranova, Murat Coskun:

Moonbow

Marina Baranova (Klavier)

Murat Coskun (Tamburin)

Florence Price:

The oak. Sinfonische Dichtung (Die Eiche)

Women's Philharmonic

Leitung: Apo Hsu

Billy Taylor:

I wish I knew how it would feel to be free

Nina Simone (Gesang, Klavier)

Ensemble

Jules Massenet:

Suite Nr. 7: Scènes Alsaciennes "Elsässische Szenen": Dimanche matin, Au cabaret, Sous les tilleuls & Dimanche soir

New Zealand Symphony Orchestra

Leitung: Jean-Yves Ossonce

George Gershwin:

aus: Strike up the Band, Ouvertüre

Buffalo Philharmonic Orchestra

Leitung: Michael Tilson Thomas