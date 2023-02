Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Malte Hemmerich



Musikgespräch

Bernd Künzig zum Tod von Friedrich Cerha

Musikthema

Johannes Klumpp über die Menuette in Sinfonien bei Haydn

Kommentar

Die Berliner Philharmoniker haben keine einzige Komponistin in ihrer Biennale

Musikgespräch

Wie funktioniert gutes Marketing beim Orchester?



Robert Schumann:

aus: Album für die Jugend, op. 68, Nr. 41: Nordisches Lied

Albrecht Hartmann (Klavier)

Friedrich Cerha:

Spiegel VI

SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Sylvain Cambreling

Johann Sebastian Bach:

Konzert für Klavier, Streicher und Basso continuo Nr. 5 f-Moll, BWV 1056

David Fray

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen

Leitung: David Fray

Joseph Haydn

Sinfonie Nr. 3

Ursula Mamlok:

Rhapsody. Für Klarinette, Viola und Klavier

Spectrum Concerts Berlin

Heinrich Ignaz Franz Biber:

Sonate für Violine und Basso continuo A-Dur

Il Giardino Armonico

Leitung: Giovanni Antonini

Walter Braunfels:

Carnevals-Ouvertüre für Orchester, op. 22

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Leitung: Gregor Bühl

Ludwig van Beethoven:

12 Variationen über das Thema "Ein Mädchen oder Weibchen" aus der Oper "Die Zauberflöte" von Wolfgang Amadeus Mozart für Violoncello und Klavier F-Dur, op. 66

Jacqueline du Pré (Violoncello)

Daniel Barenboim (Klavier)

Jerry Goldsmith:

The Enterprise, Aus: Star Trek - The motion picture

Royal Scottish National Orchestra

Leitung: Jerry Goldsmith