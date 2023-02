Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Ilona Hanning



Musikgespräch

Geigerin Diana Bube über Musik zum Valentinstag

Musikthema

Liebe in der Musik

Musikthema

Score-Snacks: Titanic

Musikmarkt

Perpetuum von Anthony Romaniuk: Verschiedenste Musik auf verschiedensten Instrumenten



Claudio Monteverdi, Benedetto Ferrari:

aus: L'incoronazione di Poppea, Pur ti miro, pur ti gogo

Nuria Rial (Sopran) (Poppea)

Philippe Jaroussky (Countertenor) (Nerone)

L'Arpeggiata

Leitung: Christina Pluhar

Gespräch Bube

Hans Hammerschmid:

Für mich soll's rote Rosen regnen

Hildegard Knef (Gesang)

Orchester Bert Kaempfert

Leitung: Bert Kaempfert

Leopold Gassmann:

Quartett für Oboe und Streicher in D-Dur

Lajos Lencsés Oboe

Lena Gersbacher Oboe

Wolfgang Wipfler Horn

Josef Weissteiner Horn

Szigeti Quartet

Antonín Dvořák:

Zypressen

Vogler Quartett

Was den Titanic Soundtrack so rührend und sehnsüchtig macht, das erfa...

Francis Poulenc/Adrien La Marca:

Les chemins de l'amour. Bearbeitung

Adrien La Marca (Viola)

Danae Dörken (Klavier)

Georg Philipp Telemann:

Konzert F-Dur, TWV 53:F1

Petra Müllejans (Violine)

Gottfried von der Goltz (Violine)

Anne Katharina Schreiber (Violine)

Freiburger Barockorchester

Leitung: Gottfried von der Goltz

Marco Uccellini:

Aria sopra la Bergamasca

Ensemble Colorito

Ludwig van Beethoven:

Klaviersonate G-Dur, op. 79

Igor Levit (Klavier)

Collage Liebeslieder

Jean Sibelius:

2 Serenaden für Violine und Orchester, op. 69

Christian Tetzlaff (Violine)

Dänisches Nationales Radio-Sinfonieorchester

Leitung: Thomas Dausgaard

Joscho Stephan:

Train to Paris

Joscho Stephan Trio