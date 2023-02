Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Ilona Hanning



Musikthema

Die Deutsche Oper und der Krieg in der Ukraine

SWR2 Singer-Songwriterin

Eva Sauter über die Liebe: "Habanera" aus Bizets "Carmen"

Buch-Tipp

P. Craig Russells Graphic Novel "Der Ring des Nibelungen"



William Kroll:

Banjo and Fiddle für Violine und Klavier

Dmitry Sitkovetski (Violine)

Bruno Canino (Klavier)

Wolfgang Amadeus Mozart:

Divertimento für Streicher F-Dur, KV 138

Les Violons du Roy

Leitung: Bernard Labadie

Ekaterina Walter-Küne:

Fantasie über ein Thema aus der Oper "Eugen Onegin", für Harfe

Silke Aichhorn (Harfe)

Gioachino Rossini:

Quartett für Flöte, Klarinette, Horn und Fagott Nr. 1 F-Dur

Ensemble Wien-Berlin

Edward Kennedy "Duke" Ellington:

It don't mean a thing (if it ain't got that Swing)

Matthias Strucken (Vibraphon)

Joscho Stephan Trio

Joseph Haydn:

Klaviersonate C-Dur, Hob. XVI:3

Maria Bergmann (Klavier)

François Couperin:

Concert royal Nr. 1 G-Dur für Barockensemble, Pièces de clavecin

Le Concert des Nations

Leitung: Jordi Savall

Antonin Dvorak:

Karneval. Konzertouvertüre für Orchester, op. 92 (B 169)

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Roger Norrington

Edward Elgar:

La capricieuse, op. 17. Bearbeitung

Wolfgang Emanuel Schmidt (Violoncello)

Metamorphosen Berlin

Leitung: Wolfgang Emanuel Schmidt

Tomaso Albinoni:

Oboenkonzert d-Moll, op. 9 Nr. 2, aus: Concerti à cinque

Alfredo Bernardini (Oboe)

Harmony of Nations Baroque Orchestra

Leitung: Alfredo Bernardini

Antonio Lauro:

3 Venezolanische Walzer für Gitarre

David Lorenz (Gitarre)