Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Christiane Peterlein



Musikthema

Martin Grubinger als Artist in Residence beim SWR-Symphonieorchester

Musikgespräch

Was macht eine Arrangeurin? - mit Hendrika Entzian

Musikthema

Das Bergen Filharmoniske Orkester mit Ólafsson auf Deutschlandtour



Felix Mendelssohn Bartholdy:

aus: Sinfonie Nr. 4 A-Dur, op. 90 "Italienische Sinfonie", 4. Satz: Saltarello. Presto

SWR Symphonieorchester

Leitung: Jean-Christophe Spinosi

Luise Adolpha Le Beau:

Streichquintett c-Moll, op. 54

SWR Symphonieorchester

Charlie Parker:

Scrapple from the apple / Ah Leu Cha

Magnus Lindgren

John Beasley

SWR Big Band

Hendrika Entzian:

3/4 Rück

Hendrika Entzian +

Leitung: Hendrika Entzian

Johann Friedrich Fasch:

Blockflötenkonzert F-Dur, FWV L:F6

Stefan Temmingh (Blockflöte)

Capricornus Consort Basel

Philip Glass:

Opening. Für Klavier solo, Glassworks. Für Instrumentalensemble

Víkingur Ólafsson (Klavier)

Johan Halvorsen:

Passacaglia nach einem Thema von Händel. Bearbeitung

Ragnhild Hemsing (Hardanger Fiddle)

Benedict Kloeckner (Violoncello)

Kurt Weill:

Sieben Stücke nach der "Dreigroschenoper" von Kurt Weil

Kai Schumacher (Klavier)

Yana Gottheil (Violine)