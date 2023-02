Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Christiane Peterlein



Musikgespräch

"Musethica": Musik für Gefangene, Obdachlose, Geflüchtete

Musikthema

Musik in Pristina, Hauptstadt von Kosovo

Album-Tipp

Zwei Opern von Bohuslav Martinu eingespielt: "Larmes de couteau" & "Comedy on the Bridge"



Ludwig van Beethoven:

aus: Fidelio, Ouvertüre

Swedish Chamber Orchestra

Leitung: Thomas Dausgaard

Georg Christoph Wagenseil:

Konzert Es-Dur, WWV 345

Susanne Regel (Oboe)

Rainer Johannsen (Fagott)

Echo du Danube

Leitung: Alexander Weimann

Marin Marais, Jean-Guihen Queyras:

Couplets de folies d'Espagne. 32 Variationen d-Moll. Bearbeitung

Jean-Guihen Queyras (Violoncello)

Alexandre Tharaud (Klavier)

Wolfgang Amadeus Mozart:

Duo G-Dur, KV 423, 1. Satz: Allegro

Julia Fischer (Violine)

Nils Mönkemeyer (Viola)

Gabriel Fauré:

aus: Pelléas et Mélisande, op. 80. Suite

SWR Symphonieorchester

Leitung: Pablo Heras-Casado

Elfrida Andrée:

Tre tonbilder, op. 4

Oskar Ekberg (Klavier)

Ekrem Sajdic:

Ljubavni ritam (Rhythm of love)