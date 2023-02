Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Christiane Peterlein



Musikthema

Besser als Beethoven? Die Musik-KI MusicLM

Kommentar

Die Klassikkrise ist eine Bildungskrise

Buch-Tipp

Ein Pianist im Nationalsozialismus - Oliver Hilmes' Schattenzeit

Musikthema

Farzia Fallah: Preisträgerin des Heidelberger Künstlerinnenpreises 2023



Franz Schubert:

Im Frühling Lied für Singstimme und Klavier, D 882

Elly Ameling (Sopran)

Jörg Demus (Klavier)

Felix Mendelssohn Bartholdy:

aus: Sinfonie Nr. 1 c-Moll, op. 11, 4. Satz

Heidelberger Sinfoniker

Leitung: Thomas Fey

Alessandro Scarlatti:

Sonate für 2 Violinen, Viola und Basso continuo Nr. 1 f-Moll

Musica Fiorita

Florence Price:

Sinfonie Nr. 1 e-Moll, 3. Satz: Juba dance

Philadelphia Orchestra

Leitung: Yannick Nézet-Séguin

Philip Glass:

Invitation, aus: The fog of war

Aurèle Marthan (Klavier)

Max Bruch:

aus: Schottische Fantasie, op. 46, Nr. 5 Finale

Midori (Violine)

Natalie Tal Glaser (Harfe)

Israel Philharmonic Orchestra

Leitung: Zubin Mehta

John Dowland:

M. Giles Hobie´s Galiard. Bearbeitet für Akkordeon und Zither

Duo Chassot / Mallaun

Anton Eberl:

Streichquartett Es-Dur, op. 13 Nr. 1

casalQuartett

Ottorino Respighi:

Antiche danze ed arie. Suite Nr. 3, P 172 (Alte Tänze und Weisen für Laute)

CHAARTS Chamber Aartists

Leonard Cohen, Pierre Attaingnant:

Dance me to the end of love - Pavane. Bearbeitung

Ensemble Phoenix Munich

Joachim van Marrewijk:

The workman

Efe Erdem (Posaune)

Susanne Rosmalen (Violoncello)

Challem (Klavier)