Zur Geschichte und Zukunft des Festspielhauses Baden-Baden mit Intendant Benedikt Stampa

Musikthema

Auf der Suche nach der "neuen Romantik": Pablo Heras-Casado

Musikthema

Zum 200. Geburtstag von Edouard Lalo: Porträt der "Symphonie espagnole"

Song des Monats

Titel: Januar: Wir brauchen ein Wunder



Alexander Sergejewitsch Gribojedow:

Walzer e-Moll

Grigory Sokolov (Klavier)

Harold Arlen:

Somewhere over the rainbow, Aus: The Wizard of Oz

Joyce DiDonato (Mezzosopran)

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: James Gaffigan

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Die Hebriden. Konzertouvertüre Nr. 2 h-Moll, für Orchester, op. 26

Freiburger Barockorchester

Leitung: Pablo Heras-Casado

Pavel Haas:

Bläserquintett, op. 10

Acelga Quintett

Orlando Gibbons:

Lord of Salisbury's Pavan and Galliard

Glenn Gould (Klavier)

Johannes Brahms:

Variationen über ein Thema von Joseph Haydn für Orchester B-Dur, op. 56a "Haydn-Variationen"

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Andrew Manze

Edouard Lalo:

aus: Symphonie espagnole für Violine und Orchester d-Moll, op. 21, 5. Satz

Vadim Repin (Violine)

London Symphony Orchestra

Leitung: Kent Nagano

William Bolcom:

Knockout 'A Rag'. Ragtime

Marc-André Hamelin (Klavier)