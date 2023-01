Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Christiane Peterlein



Musikgespräch

Das neue SWR2 New Talent: E. T. A. Trio

Musikthema

Triggerwarnung für die Oper am Theater Dortmund

Musikmarkt

Escape-Room der Stuttgarter Oper und der Elbphilharmonie Hamburg ausprobiert



Frédéric Chopin:

12 Etüden, op. 10, Nr. 1: C-Dur. Allegro

Alexej Gorlatch (Klavier)

Wolfgang Amadeus Mozart:

Die Zauberflöte Deutsche Oper in 2 Akten, KV 620, Ouvertüre

The English Baroque Soloists

Leitung: John Eliot Gardiner

Gaëtano Donizetti:

aus: Lucia di Lammermoor. Il dolce suono mi colpí di sua voce!

Maria Callas (Sopran)

Philharmonia Orchestra

Leitung: Tullio Serafin

Johann Mattheson:

Die geheimen Begebenheiten Henrico IV. Königs von Castilien und Leon, Ouvertüre

Elbipolis Barockorchester Hamburg

Ludwig van Beethoven, Joseph Hellmesberger sr.:

Konzert für Violine und Orchester C-Dur, WoO 5, 1. Satz

Sarah Christian (Violine)

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Reinhard Goebel

Jakob Encke:

Sailor

vision string quartet

Ludwig van Beethoven:

Klaviertrio c-Moll op. 1 Nr. 3

Trio E.T.A.

Leonard Cohen, Pierre Attaingnant:

Dance me to the end of love - Pavane. Bearbeitung

Ensemble Phoenix Munich

David Orlowsky:

Vodka afinata

David Orlowsky Trio