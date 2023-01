Musik. Meinung. Perspektiven.

Peter Tschaikowsky:

Die Jahreszeiten. Zwölf Charakterstücke, op. 37b Nr. 1: Januar. Am Kamin A-Dur

Jelena Baschkirowa (Klavier)

Felix Mendelssohn Bartholdy:

aus: 6 Lieder im Freien zu singen für gemischten Chor a cappella, op. 59, Nr. 3: Abschied vom Walde

RIAS Kammerchor

Leitung: Hans-Christoph Rademann

Christoph Graupner:

aus: Ouvertüre für 2 Violinen, Viola und Basso continuo F-Dur, GWV 445, 5. Satz: Le Desire. Für Violine und Basso continuo

Peter Barczi (Barockvioline)

Capricornus Consort Basel

Engelbert Humperdinck:

aus: Die Königskinder. Ouvertüre

Rundfunkorchester des Südwestfunks

Leitung: Klaus Arp

Johann Christian Bach:

Fagottkonzert B-Dur, W C 83. Bearbeitung

Sophie Dervaux (Fagott)

Münchener Kammerorchester

Leitung: Sophie Dervaux

Domenico Scarlatti:

Sonate für Cembalo C-Dur, K 86 (L 403). Bearbeitet für Mandoline und Gitarre

Jeannette del Campo (Mandoline)

Vincente Mozos del Campo (Gitarre)

Duo ReCuerda

Clara Schumann:

Klaviertrio g-Moll, op. 17

Anne-Sophie Mutter ((Violine)

Pablo Ferrández (Violoncello)

Lambert Orkis (Klavier)

Awa Ly:

Let me love you

Awa Ly

Ensemble

Django Reinhardt, Stephane Grappelli:

Bricktop

Django Reinhardt et le Quintette du Hot Club de France