Musikgespräch

Panflötistin Hannah Schlubeck - Seit 2020 im Einklang von Körper und Seele

Konzertorte im Sendegebiet

#2: Die Stiftskirche in Sunnisheim

Album-Tipp

Maxim Emelyanychevs neue Einspielung: Händels "Theodora"



Antonio Vivaldi:

Konzert für Flöte, Streicher und Basso continuo G-Dur, RV 435

Matthias Schlubeck (Panflöte)

Johann Christian Bach-Akademie

Leitung: Ingeborg Scheerer

Jean-Claude Mara:

Reflets bearbeitet für Panflöte und Orgel

Matthias Schlubeck (Panflöte)

Andreas Meisner (Orgel)

Robert Schumann:

Ouvertüre, Scherzo und Finale für großes Orchester E-Dur, op. 52

Orchestre Révolutionnaire et Romantique

Leitung: John Eliot Gardiner

Ludwig van Beethoven:

Violoncellosonate C-Dur, op. 102 Nr. 1, 2 Sonaten für Violoncello und Klavier, op. 102

Lionel Martin (Violoncello)

Demian Martin (Klavier)

Guillaume de Machaut:

aus: Messe de Nostre Dame, Kyrie

Hilliard Ensemble

Nicola Matteis Sohn:

Ballo dei Bagatellieri für Barockorchester

Il pomo d'oro

Leitung: Maxim Emelyanychev

Georg Friedrich Händel:

As with the rosy steps the morn, aus: Theodora, HWV 68, As with the rosy steps the morn

Joyce DiDonato

Il pomo d'oro

Georgij Swiridow/Mikhail Ovrutsky:

aus: Der Schneesturm, Nr. 4: Romanze. Bearbeitung

Beethoven Trio Bonn

George Antheil:

A Jazz Symphony für Orchester

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin solistisch

Leitung: Wayne Marshall