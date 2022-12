Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Christiane Lux



Musikthema

Hilfe, ich habe meine Noten vergessen!

Musikthema

Kosakenlieder der Dnipropetrowsk-Region

Weltmusik

The Sound of Bagdad - Zu Besuch in einer Oud-Werkstatt

Album-Tipp

Neue Bachtranskriptionen für das Violoncello piccolo: "Bach Transcriptions" von Mario Brunello



Georg Philipp Telemann:

Quartett g-Moll, TWV 43:g4

Stefan Temmingh (Blockflöte)

Capricornus Consort Basel

Pietro Mascagni:

aus: Cavalleria rusticana. Melodramma in einem Akt, Intermezzo sinfonica. Bearbeitet für Tuba und Harfe

Andreas Martin Hofmeir (Tuba)

Andreas Mildner (Harfe)

Johannes Brahms:

Violinsonate Nr. 3 d-Moll, op. 108, 1. Satz: Allegro

Patricia Kopatchinskaja (Violine)

Fazıl Say (Klavier)

Wolfgang Amadeus Mozart:

Klavierkonzert d-Moll, KV 466

Maria João Pires (Klavier)

Orchestra Mozart

Leitung: Claudio Abbado

Diego Ortiz:

Recercada segunda sobre tenores italianos, aus: Trattado de glosas sobre clausulas

Pera Ensemble

Dobrinka Tabakova:

The smile of the flamboyant wings: Fable

Kristin Amme

Goldmund Quartett