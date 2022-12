Musik. Meinung. Perspektiven.

Lydia Schimmer - Erste Domkapellmeister Baden-Württembergs

Von Dudelsäcken, Krippenmusik und Wiegenlieder - Weihnachtsmusik in Italien

Christmas Carols und britische Weihnachtstraditionen

Advents- und Weihnachtslieder

"Zu Bethlehem geboren"

Singer-Songwriterin

Weihnachtsklassiker neu interpretiert: "Stille Nacht" von Eva Sauter



Michael Praetorius:

Joseph, lieber Joseph mein, Weihnachtslied

Singt, ihr lieben Christen all, Motette

Dorothee Mields (Sopran)

Paul Agnew (Tenor)

Lautten Compagney

Leitung: Wolfgang Katschner

Joseph Fiala, Joseph Fiala:

Englischhornkonzert C-Dur

Albrecht Mayer (Englischhorn)

Kammerakademie Potsdam

Leitung: Albrecht Mayer

Max Bruch:

Gruß an die heilige Nacht Weihnachtshymnus, op. 62

Katharina Kammerloher (Alt)

Peter Dicke (Orgel)

WDR Rundfunkchor Köln

WDR Rundfunkorchester Köln

Leitung: Helmuth Froschauer

Engelbert Humperdinck/Julian Riem:

Hänsel und Gretel, Abendsegen, Bearbeitung

Raphaela Gromes (Violoncello)

Angela Chang (Violoncello)

Arcis Saxophon Quartett

Alfonso Maria de Liguori:

Tu scendi dalle stelle. Weihnachtslied

Dorothee Mields (Sopran)

Dorothee Oberlinger (Blockflöte)

Li Piffari e le Muse

Leitung: Dorothee Oberlinger

Otto Nicolai:

Weihnachts-Ouvertüre

Rundfunkorchester des Südwestfunks

Leitung: Klaus Arp

Gustav Holst:

In the bleak midwinter, Weihnachtslied

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Marcus Creed

Heinrich Hofmann:

Serenade für Violoncello und Klavier, op. 63

Wen-Sinn Yang (Violoncello)

Oliver Triendl (Klavier)

Joachim August Zarnack:

O Tannenbaum, Bearbeitung

Dave McKenna (Klavier)