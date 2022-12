Musik. Meinung. Perspektiven.

Katharina Eickhoff



Musikgespräch

Die Brüder Lionel und Demian Martin über das geschwisterliche Musizieren

Adventslieder

Vom Himmel hoch, da komm ich her

Album-Tipp

Franz Schuberts "Schwanengesang" interpretiert von Ian Bostridge und Lars Vogt



Samuel Coleridge-Taylor:

Christmas Overture

BBC Concert Orchestra

Leitung: Barry Wordsworth

Ludwig van Beethoven:

Bagatelle für Klavier a-Moll, WoO 59 "Für Elise"

Igor Levit (Klavier)

Juliette Noureddine:

Dans mon piano droit

Juliette Noureddine

Lionel Martin, Demian Martin:

Improvisation 2 (Tiere)

Lionel Martin (Violoncello)

Demian Martin (Klavier)

Antonín Dvořák:

aus: Aus dem Böhmerwalde, op. 68, Nr. 5: Waldesruhe

Lionel Martin (Violoncello)

Demian Martin (Klavier)

Kayhan Kalhor:

Blue as the Turquoise Night of Neyshabur

Yo-Yo Ma (Violoncello)

Silk Road Ensemble

Henryk Górecki:

Konzert für Cembalo und Orchester, op. 40

Mahan Esfahani (Cembalo)

Concerto Köln

Unbekannt:

The holly and the ivy

Hirundo Maris

Johann Sebastian Bach:

aus: Weihnachts-Oratorium, BWV 248, Nr. 59: Ich steh an deiner Krippen hier. Choral

Gaechinger Cantorey

Leitung: Hans-Christoph Rademann

Otto Nicolai:

Weihnachts-Ouvertüre

Rundfunkorchester des Südwestfunks

Leitung: Emmerich Smola

Franz Schubert:

aus: Drei Klavierstücke, D 946, Nr. 3

Lars Vogt (Klavier)

Franz Schubert:

aus: Moments musicaux für Klavier, D 780, Nr. 2-5

Daniel Barenboim (Klavier)

Victor Hely-Hutchinson:

aus: A Carol Symphony für Sinfonie-Orchester, 4. Satz

City of Prague Philharmonic Orchestra

Leitung: Gavin Sutherland