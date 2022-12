Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Martin Hagen



Musikgespräch

Festival mit Risikomusik: R!SK

Musikthema

E.T.A Hoffmanns Nussknacker Vorlage für den Weihnachtsklassiker von Tschaikowski

Album-Tipp

Ukrainische Volkslieder im Album "Passion for Ukraine"



Johann Nepomuk Hummel:

Ouvertüre für Orchester B-Dur, op. 101

Thüringisches Kammerorchester Weimar

Leitung: Martin Hoff

Nikolai Kapustin:

Violoncellokonzert Nr. 2, op. 103

Christine Rauh (Violoncello)

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Leitung: Nicholas Collon

Carl Reinecke:

Trio für Klarinette, Horn und Klavier B-Dur, op. 274

Andreas Ottensamer (Klarinette)

Paolo Mendes (Horn)

Julien Quentin (Klavier)

Gottfried Heinrich Stölzel:

Das Volk, so im Finstern wandelt

Christine Maria Rembeck (Sopran)

Schirin Partowi (Alt)

Andreas Post (Tenor)

Albrecht Pöhl (Bass)

Kammerchor der Marien-Kantorei Lemgo

Handel's Company

Leitung: Rainer Johannes Homburg

Mariah Carey, Walter Afanasieff:

All I want for Christmas is you

Blake Wilner (Gitarre)

Henrik Jensen (Bass)

Patrick Levett (Schlagzeug)

The Puppini Sisters

Johann Stamitz:

Streichersinfonie D-Dur, D 21

Stuttgarter Kammerorchester

Leitung: Matthias Foremny