Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Martin Hagen



Musikthema

Adventslieder: Wie soll ich dich empfangen?

Score Snacks

Star Trek

Buch-Tipp

Parsifals Verführung



Dietrich Buxtehude:

Wie soll ich dich empfangen. Kantate für 2 Soprane, Baß, Streicher , Fagott und Basso continuo

Bettina Pahn (Sopran)

Dorothee Wohlgemuth (Sopran)

Klaus Mertens (Bass)

Amsterdam Baroque Orchestra & Choir

Leitung: Ton Koopman

Johann Sebastian Bach:

Mein gläubiges Herze, frohlocke, sing', scherze. Zusammenstellung von Kantatensätzen, bearbeitet für Barockensemble

Lautten Compagney

Leitung: Wolfgang Katschner

Howard Skempton:

Lento, für großes Orchester

BBC Symphony Orchestra

Leitung: Mark Wigglesworth

Cécile Chaminade:

Six pièces romantiques. Für Klavier zu 4 Händen, op. 55

David Huang (Klavier)

Bengt Forsberg (Klavier)

Jerry Goldsmith:

The monument, Aus: Logan's run

Royal Scottish National Orchestra

Leitung: Jerry Goldsmith

Joseph Rheinberger:

aus: Stern von Bethlehem, op. 164 (Oratorium),

Aurelius Sängerknaben Calw

Württembergische Philharmonie Reutlingen

Leitung: Ola Rudner

Mikola Leontowitsch:

Carol of the bells

The Choir of St. Paul's Cathedral

Mykola Leontowytsch:

Carol of the bells. Bearbeitung

Xavier de Maistre (Harfe)

Richard Wagner:

Glocken, Aus: Parsifal (Bühnenweihfestspiel)