Mit Ines Pasz



Musikgespräch

Nur Ben Shalom über das "Lebensmelodien"-Projekt

Musikthema

Musiktraditionen vor dem Weihnachtsbaum

Musikmarkt - Medientipp

Leidensgeschichten mit Schuberts "Die schöne Müllerin" von Stefan Weiller



Giuseppe Antonio Brescianello:

Sinfonia Nr. 3 C-Dur

La Serenissima

Traditional:

Niggun Karlin I

Lebensmelodien-Ensemble

James Simon:

Brazilien

Lebensmelodien-Ensemble

Anton Arenskij:

Tschaikowsky-Variationen op. 35a

Orfeo Orchestra

Leitung: Domenico Giovanni Famà

Traditional:

What child is this?

Albrecht Mayer (Oboe)

The King's Singers

Richard Wagner:

"Lohengrin", Gralserzählung (3. Akt)

Jonas Kaufmann (Tenor)

Chor der Deutschen Oper Berlin

Orchester der Deutschen Oper Berlin

Leitung: Donald Runnicles

Franz Schubert:

"Ungeduld" aus "Die schöne Müllerin", Bearbeitung

Jean-Guihen Queyras (Violoncello)

Alexandre Tharaud (Klavier)

Wolfgang Amadeus Mozart:

Sinfonia concertante Es-Dur, KV 364

Frank Peter Zimmermann (Violine)

Antoine Tamestit (Viola)

Kammerorchester des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks

Leitung: Radoslaw Szulc