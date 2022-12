Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Julia Neupert



Musikgespräch

SWR2 erhält den Radiokulturpreis 2022

Score Snacks

Kult-Theme Pink Panther

Albumtipp

Seltenes Oratorium: Händels "Theodora". Einspielung von Maxim Emelyanychev

Adventslieder

Der Ursprung von "Lasst uns froh und munter sein"



Unbekannt/Mulo Francel:

Lasst uns froh und munter sein

Quadro Nuevo

Münchner Symphoniker

Leitung: Andreas Kowalewitz

Hector Berlioz:

aus: L'enfance du Christ. Ouvertüre

Boston Symphony Orchestra

Leitung: Charles Münch

Lisa Wilhelm:

But they don't know yet

Lisa Wilhelm Quartett

Antonio Vivaldi:

Konzert h-Moll, RV 390

Amandine Beyer (Barockvioline)

Gli Incogniti

Leitung: Amandine Beyer

Henry Mancini:

The Pink Panther theme. Bearbeitet für Panflöte und Orchester

Ulrich Herkenhoff (Panflöte)

Scott Faigen (Klavier)

Kurpfälzisches Kammerorchester

Leitung: Frank Zacher

Paul Hindemith:

Sonate für Fagott und Klavier. Bearbeitet für Fagott und Orchester

Hanno Dönneweg (Fagott)

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Gregor Bühl

Joseph Haydn:

Streichquartett g-Moll, Hob III:33 (op. 20 Nr. 3)

Tetzlaff Quartett

Richard Rogers:

Hello young lovers

Ella Fitzgerald (Gesang), Tommy Flanagan Trio

Helen Sung:

Elegy for the city

Helen Sung (Klavier), Ensemble