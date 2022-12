Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Julia Neupert



Musikgespräch

Das Geschwisterpaar Anouchka und Katharina Hack

Musikthema

Die Ergebnisse einer neuen Jazz-Studie

Album-Tipp

Die Gaechinger Cantorey mit Haydns "Schöpfung"



George Gershwin:

I got rhythm

Ella Fitzgerald (Gesang)

Orchester

Leitung: Nelson Riddle

Dmitrij Schostakowitsch:

Prelude für Orchester op. 97, bearbeitet für 2 Violoncelli und Klavier

Duo Anouchka & Katharina Hack

Gautier Capuçon (Violoncello)

Dmitrij Schostakowitsch:

1. Satz: Allegro non troppo, aus: Klaviersonate d-Moll op. 40

Duo Anouchka & Katharina Hack

Lili Boulanger:

La Source für vierstimmigen gemischten Chor und Klavier

Antonii Baryshevskyi (Klavier)

Orpheus Vokalensemble

Leitung: Michael Alber

Jean-Yves Jung:

But when do we eat

Franziska Aller Trio

Wolfgang Amadeus Mozart:

Sinfonie Nr. 41 C-Dur KV 551 ("Jupiter-Sinfonie")

Freiburger Barockorchester

Leitung: Raphaël Pichon

Joseph Haydn:

"Singt dem Herren alle Stimmen!", aus: Die Schöpfung Hob XXI:2

Katharina Konradi (Sopran)

Julian Habermann (Tenor)

Tobias Berndt (Bass)

Gaechinger Cantorey

Leitung: Hans-Christoph Rademann

Käthe Volkart-Schlager:

Tuxer Tänze für Klavier

Danae Dörken (Klavier)

Georg Philipp Telemann:

Violakonzert G-Dur TWV 51:G9

Antoine Tamestit (Viola)

Akademie für Alte Musik Berlin