Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Katharina Eickhoff



Musikgespräch

Viktoriia Vitrenko über das Festival "Kyiv Dispatch" in Stuttgart

Musikthema

Score Snacks: Die Musik von Alexandre Desplat

Buch-Tipp

Robert Cremer: Die Geheimsprache des Blues

SWR2 Singer Songwriterin

Eva Sauter: Fremd bin ich eingezogen



Sergej Prokofjew:

Walzer, aus: Krieg und Frieden. Sinfonische Suite

Philharmonia Orchestra

Leitung: Neeme Järvi

Claude Debussy:

Noël des enfants qui n'ont plus de maison

Fassung für zweistimmigen Frauenchor und Klavier L 139

Dénes Várjon (Klavier)

SWR Vokalensemble Stuttgart

Leitung: Heinz Holliger

Toshio Hosokawa:

Drawing

Ukho Ensemble Kyiv

Leitung: Luigi Gaggero

Carl Maria von Weber:

Klarinettenquintett B-Dur op. 34

Hagen Quartett

Eduard Brunner, Klarinette

Alexandre Desplat:

Simone, naked, Cell Block-J Hobby Room, The French Dispatch (Film, 2021)

Jean-Yves Thibaudet (1961-)(p)

Ensemble

Alexandre Desplat:

Canto at Gabelmeister's peak, aus: The Grand Budapest Hotel

London Voices

Balalaika-Orchester

Orchester

Leitung: Mark Graham

Carl Philipp Emanuel Bach:

Sonate für Flöte und Cembalo g-Moll H 542.5, bearbeitet für Flöte und Harfe

Silke Aichhorn (Harfe)

Dejan Gavric (Flöte)

Johann Sebastian Bach, Ferruccio Busoni:

Wachet auf, ruft uns die Stimme. Choralvorspiel für Orgel BWV 645, bearbeitet für Harfe

Silke Aichhorn (Harfe)

Roderick Elms:

Wassail down the wind. Three festive drinking songs for organist and orchestra

Stuart Nicholson (Orgel)

Royal Philharmonic Orchestra

Leitung: Stephen Bell

Eva Sauter:

Fremd bin ich eingezogen

Eva Sauter (Gesang, Gitarre)

Franz Liszt:

Ungarische Rhapsodie Nr. 3

Israel Philharmonic Orchestra

Leitung: Zubin Mehta