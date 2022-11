Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Katharina Eickhoff



Musikgespräch

Musik in den Pandemien der vergangenen Jahrhunderte

Musikthema

Woher kommt eigentlich die Tagesschau-Fanfare?

Musikmarkt

Film-Rezension: Klangwütig - Ein Jahr an der Karajan-Akademie



Henry Purcell, Bjarte Eike:

Oft she visits, aus: Dido and Aeneas, Z 626

Bearbeitet für Singstimme und Instrumentalensemble

Barokksolistene

Leitung: Bjarte Eike

Anonymus, William Marshall, Niel Gow:

The washer woman set

Barokksolistene

Joseph Haydn:

Konzert für Klavier und Orchester D-Dur, Hob XVIII:11

Alexandre Tharaud (Klavier)

Les Violons du Roy

Leitung: Bernard Labadie

Edward Ernest "Eddie" Sauter:

Once upon a time

Stan Getz (Tenorsaxophon)

String Ensemble

Leitung: Hershy Kay

Joseph Kosma:

Autumn leaves

Hubert Nuss (Klavier)

Ingmar Heller (Kontrabass)

Obi Meinhard Jenne (Schlagzeug)

Libor Síma (Tenorsaxophon)

Jacques Prévert, Joseph Kosma:

Les feuilles mortes

Yves Montand

Ensemble

Paul Hindemith:

aus: Neues vom Tage. Ouvertüre

SWF-Sinfonieorchester Baden-Baden

Leitung: Ernest Bour

Ludwig van Beethoven:

Streichquartett C-Dur, op. 59 Nr. 3 "Rasumowsky"

Pierre Colombet (Violine)

Gabriel le Magadure (Violine)

Marie Chilemme (Viola)

Raphaël Merlin (Violoncello)

Quatuor Ébène

Johannes Brahms:

Intermezzo A-Dur, op. 118 Nr. 2

Andreas Ottensamer (Klarinette)

Yuja Wang (Klavier)

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Lied ohne Worte, op. 85 Nr. 6, Lied ohne Worte, op. 102 Nr. 1

Andreas Ottensamer (Klarinette)

Yuja Wang (Klavier)

Johannes Brahms:

Wie Melodien zieht es mir, op. 105 Nr. 1

Andreas Ottensamer (Klarinette)

Yuja Wang (Klavier)

Nino Rota:

La passarella di addio, Motiv aus der Fimmusik zu 8 1/2

Massimo Colombo (Keyboard)

Filarmonica Della Scala

Leitung: Ricardo Muti