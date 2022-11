Musik. Meinung. Perspektiven.

Mit Michael Rebhahn



Musikgespräch

Günther Huesmann gibt Einblicke in die aktuelle Ausgabe des SWR NEWJazz Meetings

Musikthema

Mehr als Kinderinstrument: Die Mundharmonika

Medientipp

Wagners Tannhäuser auf TikTok



Sergej Prokofjew (arr. Tamas Batiashvili):

aus: Romeo und Julia. Ballett in 4 Akten, op. 64: Tanz der Ritter

Lisa Batiashvili (Violine)

Chamber Orchestra of Europe

Leitung: Yannick Nézet-Séguin

Thelonius Monk

Work

Micah Thomas (Klavier)

Friedrich Nietzsche:

Ermanarich

Michael Krücker (Klavier)

Richard Wagner:

aus: Tannhäuser: Ouvertüre

Chicago Symphony Orchestra

Leitung: Daniel Barenboim

Paul Hindemith:

Violinsonate Es-Dur, op. 11 Nr. 1

Frank Peter Zimmermann (Violine)

Enrico Pace (Klavier)

Malcolm Arnold:

Konzert für Mundharmonika und Orchester, op. 46

Tommy Reilly (Mundharmonika)

Basel Radio-Sinfonieorchester

Leitung: Cedric Dumont

Heinz Holliger:

Cynddaredd - Brenddwyd

Saar Berger (Horn)

Robert Schumann (arr. Theodor Kirchner):

Studien für den Pedalflügel, op. 56. 6 Stücke in kanonischer Form

Heinz Holliger (Oboe)

Anita Leuzinger (Violoncello)

Anton Kernjak (Klavier)

Orlando di Lasso:

aus: Prophetiae Sibyllarum

The Hilliard Ensemble

Willie "The Lion" Smith

Concentrating

Micah Thomas (Klavier)